Un disegnatore Cad per studio tecnico

C’è tempo fino a venerdì chiedere di lavorare come disegnatore/trice CAD . Uno studio tecnico di Faenza, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale che si occupi in modo particolare di disegno CAD per la produzione di particolari e distinte per le macchine automatiche. Lo Studio richiede al candidato che si propone per il lavoro un’età inferiore di 29 anni, per poter applicare il contratto di apprendistato. Inoltre l’azienda richiede un’esperienza, almeno minima, nel settore meccanico. La qualifica Istat è "Disegnatori industriali e professioni assimilate". Il titolo di studio richiesto è un diploma di maturità con indirizzo specifico – Iti o Ipsia – o una laurea in ingegneria meccanica. Si richiede anche la conoscenza di base di CAD 3D, preferibilmente Solid Works, Solid Edge, Creo, Inventor. Inoltre viene ritenuto importante il possesso della patente di guida di tipo B ed è considerato titolo preferenziale l’essere automuniti. Il contratto di lavoro offerto è di apprendistato mentre l’orario proposto è part time: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.