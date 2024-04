Un podcast di RadioMare per il Dantedì

Signore e signori, ragazze e ragazzi, qui parla RadioMare, la radio web del Mattei e dell’Alighieri (Marina e Lido), dalla nostra 2^E. Vi informiamo che non siamo ancora usciti dalla selva oscura di Dante…ricordate? Eccoci dopo più di 700 anni a rimanere ancora intrappolati nella selva oscura; volete esempi?

Angela ricorda la guerra in Palestina: i ragazzi come me dovrebbero solo studiare e divertirsi, invece questi ragazzi fanno la fila per un pezzo di pane. Io posso solo sperare in un Mondo pieno di pace. Adriana, il conflitto politico-militare tra Palestina e Israele: faccio fatica a rendermi conto di quello che sta succedendo, speriamo vada tutto bene. Antonio, l’Olocausto verso ebrei, rom, slavi, testimoni di Geova, omosessuali, disabili, neri… una cosa orribile che portò distruzione e morte. Amila, le guerre sono inutili e soffrono in tanti! Zoe, i femminicidi: il femminicidio è l’uccisione di una donna spesso compiuta dal partner o dall’ex. Una cosa orrenda e ingiusta. Lorena, gli uomini e le donne: i diritti sono di tutti e anche delle donne, che in diversi parti del Mondo subiscono tutte le atrocità possibili. Non tutti gli uomini lo fanno, ma tutte le donne (in un modo o in un altro) subiscono. Amin, la pulizia etnìca in Jugoslavia: evento terribile contro tutte le minoranze etniche nei diversi Paesi dell’ex-Jugoslavia! Kostiantyn, l’attacco della Russia all’Ucraina: ogni giorno la Russia lancia bombe. Il mio popolo vuole la libertà! Andrea C.: era il 24 febbraio 2022 quando l’esercito russo attaccò l’Ucraìna, un evento bruttissimo per l’intera popolazione dell’Ucraina.

Edis, la guerra in Bosnia a Srebrenica: nel 1995, i Serbi fecero un massacro uccidendo migliaia di bosniaci…tantissimi bambini! Anxhelo, le guerre civili: in Albania, nel 1997, cominciò la guerra civile che causò più di settemila morti, uccidere per governare: è assurdo! Morgan, la mafia: è un’organizzazione criminale. Esiste in tutto il mondo e solo in Italia ha colpito circa 1100 vittime e quasi la metà non ha ricevuto ancora giustizia! Cascino, la droga: facilmente reperibile e diffusissima tra i giovani e giovanissimi! Luca, la guerra in Kosovo: un conflitto tra Kosovo e Serbia dove sono morti innocenti tra cui anziani, bambini…intere famiglie. Brendon: Il Kosovo ora è indipendente, ma la Serbia non riconosce questa indipendenza. Sharon, Bambini nel Mondo: bisogna essere grati di quello che abbiamo, i bambini non dovrebbero lottare per qualcosa che spetta loro…il diritto all’infanzia! Edon, Hiroshima e Nagasaki: usare le armi nucleari…un crimine di guerra; dovrebbero essere bandite! Fatima, tensioni in Libano: non bisogna dimenticarsi del Libano che dal 1975 si trova in crisi; nel silenzio e senza cambiamenti. Suher, crimini contro l’umanità: di crimini contro l’umanità, questo mondo ne è pieno! Pensiamo per ultimo a ciò che sta succedendo in Medio Oriente. Andrea M., la Guerra dei Trent’anni: secondo me questa guerra è stata stupidissima, si è combattuto per Trent’anni per tornare al punto di partenza: libertà di culto! Haris, nelle favelas la situazione è disastrosa perché un bambino o un ragazzo non dovrebbe vivere in quelle condizioni: povertà, criminalità, polizia inesistente e invisibilità! Karim,la schiavitù: una condizione sociale di privazione di diritti umani ( e i bambini sono i più colpiti) e io sono contro! Benan, lo sfruttamento minorile soprattutto nel continente africano i bambini vengono sfruttati per compiere i più disparati lavori…molto spesso imbracciano armi…i bambini soldato! Silva, la ricerca della felicità. Nel mar Mediterraneo migliaia di migranti annegati per rincorrere un sogno: la Libertà, una parola che per noi è scontata!!!

Chissà Dante cosa penserebbe….come guarderebbe adesso il Mondo? E noi? Verso cosa volgiamo lo sguardo? Speranza-partecipazione-bellezza e pace!

Non dobbiamo essere Ignavi e dobbiamo, come obbligo civile, trasformare le umane tragedie in una umana commedia!

E quindi diamo spazio alla multiculturalità del nostro istituto.

Classe 2^E

Scuola media ‘Alighieri’

di Lido Adriano

Prof. Maria Filannino, Michele Corvino e Cristian Zampiga