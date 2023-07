Oggi alle 21 a Conselice, nel giardino della biblioteca ‘Giovanna Righini Ricci’ la scrittrice, regista e docente Francesca La Mantia e lo scrittore Angelo Urgo presenteranno presenteranno il loro libro dal titolo ‘Un uomo senza paura - D’Artagnan: il primo giornalista "suicidato" dalla mafia’. Dopo una ricerca storica protrattasi per sette anni è nato questo romanzo che vuole ricordare una vittima della mafia mai riconosciuta come tale. Ad organizzare la serata è l’Associazione Shahrazad con la biblioteca Ricci. D’Artagnan, al secolo Cosimo Cristina, è una promessa del giornalismo siciliano. Abita a Termini Imerese, lo chiamano D’Artagnan per via del pizzetto che porta e per il suo modo di vestirsi estroso. Collabora con i più importanti giornali italiani e arriva a fondarne un suo: Prospettive Siciliane. Poi, il 5 maggio 1960, viene ritrovato morto lungo i binari della ferrovia. Ha solo 25 anni.

lu.sca.