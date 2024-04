Una casina dei libri al Pronto soccorso

È stata inaugurata una nuova casina dei libri’ situata nella sala d’attesa del Pronto Soccorso e realizzata grazie alla collaborazione della cooperativa sociale ’Villaggio globale’ e della biblioteca ‘Enrico Liverani’. L’idea è nata con la volontà di alleggerire l’attesa dei pazienti, fornendo a tutti coloro che si trovano in sala la possibilità di leggere libri, di portarli a casa con sé ma anche di donarne di propri. Il passaparola è stato e continuerà ad essere lo strumento di comunicazione più efficace per creare e consolidare questa rete, nata all’interno del reparto stesso e dell’ospedale grazie a tutto il personale medico, infermieristico e oss che ha donato i propri libri. La ’Little free library’ è stata realizzata grazie alla collaborazione con Sara Santi, Roberta Vitali e i ragazzi delle Magliette Gialle di San Pietro in Trento, utilizzando materiali di recupero e colori atossici. Un sentito ringraziamento da parte del dottor Andrea Strada, primario del pronto Soccorso, e di tutti i presenti all’inaugurazione a Sara Santi, Roberta Vitali e ai ragazzi delle Magliette Gialle di San Pietro in Trento per aver realizzato la libreria con materiali di recupero e colori atossici e alla biblioteca ’Liverani’ per averla arricchita con i propri libri. Infine, un ringraziamento anche al dottor Federico Marchetti, primttio della Pediatria di Ravenna, per aver fornito tutti i libri per bambini presenti all’interno della casetta.