Una mostra in stazione

La stazione ferroviaria di Cervia continua a confermarsi un punto arricchito di arte e lo fa con una nuova mostra nella sala stazione aperta. Fino al 15 settembre la sala d’attesa ospiterà la mostra "RINASCITA - Fabiola Cuccagna, l’arte del collage che racconta storie". Organizzata dalle associazioni Il Menocchio e Cervia Volante, Fabiola Cuccagna, conosciuta come ’La cuccagna c’è’, è un’artista di collage che, da oltre dieci anni, si distingue per la sua capacità di trasformare oggetti di recupero in opere d’arte evocative e ricche di significato. Tra i suoi lavori più celebri, spicca una sedia dedicata al leggendario ciclista Marco Pantani, donata nel 2020 allo Spazio Pantani. Quest’opera, arricchita di immagini e scritte, racconta la vita e la carriera del campione, esprimendo al contempo l’emozione e il rispetto per la sua figura. Altre sedie sono state donate a diverse istituzioni, come il Conservatorio Maderna di Cesena, dove "Opéra" celebra il mondo della musica, e la Scuola Media di Viale della Resistenza, che ospita un "Totem antiviolenza", un messaggio sociale forte e chiaro contro ogni forma di abuso. Recentemente l’artista ha ampliato il suo repertorio, dedicandosi a realizzare collage su manichini, busti e teste. In questa nuova fase creativa, è affiancata dal marito, Tommaselli Filippo, che realizza per lei piedistalli utilizzando esclusivamente materiali di recupero, consolidando così un percorso artistico fondato sul rispetto per l’ambiente e la sostenibilità. Questa mostra rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel mondo di un’artista che, attraverso l’arte del recupero e della narrazione visiva, sa trasformare oggetti comuni in straordinari veicoli di storie e emozioni.

Ilaria Bedeschi