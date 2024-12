Uno stagno indesiderato nell’area Lama Sud

L’area Lama sud in cui insiste un Polo Scolastico e una fitta urbanizzazione ha un proprio laghetto o, meglio, un vero e proprio stagno. Proprio nella via dedicata a Marco Vitruvio l’architetto considerato il più famoso teorico dell’architettura di tutti i tempi, si registra una situazione davvero grave e imbarazzante in un’ area destinata a verde pubblico. Proprio perché a seguito di giornate piovose, il terreno non riesce a drenare le piogge e l’acqua resta per periodi molto lunghi in superficie con gravi danni per la vegetazione. Le piogge, infatti, non filtrano correttamente nel terreno e si creano dannosi accumuli di acqua che provocano seri danni alle piante e al tappeto erboso. I ristagni di acqua infatti provocano marciume, danni al processo vegetativo delle piante e soprattutto con il caldo favoriscono la proliferazione di insetti oltre ad emanare odori nauseabondi.

Gianfranco Spadoni

Lista per Ravenna