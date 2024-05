Valentina Palli vuole il bis: "Ospedale di comunità da finire. La nostra economia può crescere"

Sala Ravaglia affollata ieri a Russi, in occasione della presentazione dei candidati al consiglio comunale e del programma di ’Insieme per Russi’, lista di Centrosinistra decisa a mantenere il governo della città. Candidata per il secondo mandato è la sindaca uscente, Valentina Palli. Quest’anno la coalizione si è allargata e con Pd, Pri e Psi troviamo anche CambiaRoss, la lista civica di sinistra che cinque anni fa era in competizione con ’Insieme per Russi’ e con Gianluca Zannoni candidato sindaco raccolse il 18,2%. Palli ha presentato i candidati al consiglio, otto donne e otto uomini, precisando di aver cercato di "individuare rappresentanti di tutto il territorio comunale e persone di tutte le età. Il fil rouge che segna tutti i candidati è il loro impegno di volontari".

Dei candidati erano assenti due volti noti Alessandro Donati, ingegnere e assessore all’urbanistica e Cesare Gori, titolare della pescheria e impegnato nell’associazionismo sportivo. In corsa ci sono Roberto Braschi, pensionato Enichem ex delegato sindacale impegnato nella battaglia a tutela degli esposti all’amianto; Serena Brunelli, 47 anni psicologa, ha collaborato nel periodo Covid con il Comune, con uno sportello gratuito per bambini e ragazzi, fa poi parte del gruppo genitori che organizza il Rock Beer. Palli ha definito Antonella Iacondini "persona con competenze e gentilezza". Chimica industriale di Bologna, da 14 anni a Russi, Iacondini si occupa di ricerca tecnologica al centro ricerche di Marina di Ravenna per l’università di Bologna. E’ stata volontaria per le telefonate agli anziani soli chiusi in casa durante il lockdown per il Covid. Anna Liverani è pensionata e consigliere comunale uscente, vorrebbe un rifugio per gli animali. Maria Giovanna Morelli, alle passate elezioni era in lista con Cambia Ross. Ingegnere e artista, ha lavorato come professionista, e poi come insegnante di sostegno e d’arte. Ora si dedica all’arte: in n fondo a corso Farini, ha aperto quello che al mattino è il suo studio e al pomeriggio e alla sera un laboratorio creativo per bambini e adulti.

Daniele Ossani, 31 si occupa di controllo di gestione in un’azienda manifatturiera, faceva parte della Pallacorda, l’associazione che per anni ha organizzato fra l’altro il concerto del primo maggio in piazza Farini "Vorrei aiutare la crescita economica e industriale di Russi". Laura Pappi è insegnante di sostegno nella scuola primaria di Godo. Nicolò Patuelli è consigliere uscente, 23 anni, nel 2019 fu eletto appena diciottenne ancora senza patente. "Studio per la laurea magistrale in economia – ha detto – solidarietà, giustizia e eguaglianza sociale sono i valori in cui credo, vorrei continuare quest’esperienza per vedere concluse opere come casa Canterini e l’ospedale di Comunità". Torna alla politica Mauro Ricci, 65 anni, ex Eridania, consigliere comunale nel 2004 e poi per un breve periodo assessore alle attività produttive, da una ventina d’anni nella Pubblica Assistenza. Dal mondo della pallavolo arriva Franco Sangiorgi, pensionato di 68 anni. Lucia Sassi, pensionata, presidente della podistica Gs Lamone, che organizza la Maratona, da 25 anni se non più è la voce ufficiale di Russi, presentatrice di manifestazioni ed eventi. Irene Silvestroni, 29 anni e Donatella Ugolini, 52 sono consiglieri uscenti. Silvestroni lavora in neuropsichiatria infantile occupandosi di bambini autistici, Ugolini è una conosciutissima ex commerciante e volontaria della Pubblica Assistenza. L’ultimo a presentarsi è stato Gianluca Zannoni, 44 anni anche lui commerciante, cinque anni fa avversario del centrosinistra.

Claudia Liverani