Valentini e l’Orchestra ’Calamani’. Sul palco musicisti under 35

Il concerto di oggi al Teatro Alighieri, che si realizza nell’ambito della stagione curata dall’Associazione Mariani “Ravenna Musica”, completa la collaborazione triennale dell’Orchestra Filarmonica “Vittorio Calamani” con l’associazione ravennate. L’orchestra, che ha fatto il suo debutto nell’estate del 2019, nasce sotto la spinta dell’Associazione Festival della Piana del Cavaliere che nel suo terzo anno di attività si è concentrata nella realizzazione di un progetto orchestrale. La Filarmonica under35 si è formata ed è composta da musicisti professionisti. Sebbene sia formata da giovani talenti non si inserisce tra le orchestre giovanili ma piuttosto si classifica come una vera e propria Filarmonica. Quest’anno la Filarmonica Calamani sarà guidata dal ravennate Nicola Valentini, uno dei più brillanti e talentuosi direttori italiani.

L’incontro con Ottavio Dantone e l’esperienza dell’ensemble di musica antica “Accademia Bizantina” di Ravenna, ha segnato fortemente il suo percorso formativo. Diplomato in violoncello al Conservatorio di Parma, parallelamente agli studi di composizione e direzione, si è dedicato ad approfondire l’interpretazione del repertorio vocale e strumentale del ‘6/’700.

Il programma della serata, che si realizza grazie anche a Rosetti Marino, prevede tre sinfonie e un lavoro inedito. Apre il concerto la ’Sinfonia n. 10’ per archi di Mendelssohn, composta nel 1823, in cui classici smo e romanticismo si compenetrano in una perfetta simbiosi, seguita dalla ’Sinfonia n. 80 ’di Haydn, scritta nel biennio 1873-1874 per un concerto legato alla Quaresima, una delle poche sinfonie in si minore del compositore austriaco, grande innovatore del genere. La terza e ultima composizione sinfonica ad essere eseguita sarà la Sinfonia “Incompiuta” di Schubert, scritta in un periodo di ricerca di nuove e personali soluzioni nel campo della grande forma. Infine come ogni anno la Mariani mette in programma una nuova opera commissionata apposta per l’occasione. Questa volta sarà la composizione dal titolo “Logica dell’istante”, scritta dal quarantacinquenne compositore milanese Federico Gardella che verrà proposta in prima esecuzione assoluta. Sipario ore 21.