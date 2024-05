Venier (Snam) assicura:: "Operativi a inizio 2025"

I lavori per il rigassificatore galleggiante di Ravenna (foto) "stanno proseguendo secondo il calendario fissato". Lo ha detto l’amministratore delegato Stefano Venier a margine dell’assemblea nella sede di San Donato Milanese. "L’avanzamento è al 70% per i lavori a terra – ha spiegato – e per quelli a mare siamo a circa il 30/35%". Nel mese di maggio, ha aggiunto, "avremo un’ulteriore accelerazione in quelli a mare, in quanto è arrivata a Ravenna la nave Yudin, che inizierà l’installazione dell’infrastruttura della piattaforma". Alla fine del mese, poi, "la Castor 10 di Saipem inizierà la posa della condotta a mare. L’obiettivo – ha concluso – è di completare i lavori per la fine dell’anno, per avere l’operatività per il primo trimestre del 2025 ottenute tutte le autorizzazioni". Intanto Snam non sta valutando al momento operazioni di acquisizioni, in quanto è concentrata sui dossier di Edison Stoccaggi e Adriatic Lng, il rigassificatore in provincia di Rovigo di Exxon Mobil e Qatar Energy. Per quanto riguarda l’Adriatic Lng, "siamo concentrati su questo dossier sia nel percorso per l’ottenimento delle autorizzazioni definitive, sia per la chiusura dell’operazione".