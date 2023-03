’Videodrome’ restaurato in 4K

Il Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo propone l’ultimo appuntamento della stagione con il ciclo Maestri del Brivido per la rassegna Il Cinema Ritrovato in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Oggi verrà proiettato “Videodrome” di David Cronenberg, film del 1983. Restaurato in 4K nel 2022 da Arrow Films con la supervisione di James White e James Pearcey presso il laboratorio Silver Salt, a partire dal negativo camera originale 35mm ed elementi intermedi conservati da Nbc Universal. Restauro approvato da David Cronenberg. “Videodrome” è a tutti gli effetti il manifesto del cinema di Cronenberg: un film paradigmatico, pluristratificato e scioccante. Biglietti: 7 euro (intero) e 5 euro (ridotto). Le proiezioni serali hanno inizio alle 21.