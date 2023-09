Viva Ravenna, Carla Ciotti consigliera territoriale

Carla Ciotti è un consigliera territoriale di San Pietro in Vincoli per la lista civica Viva Ravenna. Campionessa di calcio balilla, ha recentemente vinto la Coppa Italia della Fssi, la Federazione italiana sport

sordi. "Nel 2021– dichiarano Filippo Donati e Nicola Grandi – era presente nelle liste di Viva Ravenna, candidatasi poiché, come scrisse allora “ritiene insufficiente l’attenzione e la risposta da parte delle Istituzioni locali, a stimoli pure offerti, per attivare iniziative di integrazione dei diversamente abili alla società civile e nel loro vissuto quotidiano, dove gli ostacoli sono ancora troppi e i diritti offesi”. Gli stessi ideali e convinzioni l’hanno spinta poi a dare disponibilità ad operare come volontaria per il bene del suo territorio candidandosi alle elezioni dei consigli territoriali nella lista unica denominata ’Cambiamo il Comune’. E oggi l’accogliamo con piacere".