Walter Della Monica, instancabile lavoratore della cultura, Oudad Bakkali ricorda con dolore

Oudad Bakkali ricorda con dolore Della Monica. "Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Walter della Monica, un instancabile lavoratore della cultura.

Con lui ho avuto il piacere di condividere molti progetti culturali e ho avuto l’onore di vederlo all’opera. È stata una persona generosa e mite, elegante nel pensiero e modesta nel porsi, tra i suoi tanti meriti ricordo l’aver intrapreso, prima di tanti, un fondamentale lavoro sulla Divina Commedia di Dante Alighieri e in particolare il progetto della “Commedia nel mondo” perché aveva intuito quanto il sommo poeta potesse insegnare a noi di oggi quanto il dialogo fosse importante. Più di 60 traduzioni da tutto il mondo sono arrivate grazie a lui a Ravenna, creando ponti culturali inestimabili con artisti e scrittori da tutto il mondo.

Oggi Ravenna perde un grande uomo di cultura, alla sua famiglia e ai suoi cari la mia più cara vicinanza".

Anche Confindustria Romagna esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Walter Della Monica, "intellettuale vulcanico e anima culturale della città di Ravenna e della Romagna tutta, che ha saputo valorizzare a livello internazionale con iniziative di rara caratura, abbinando sapientemente storia, letteratura, poesia e attualità.

A lui l’Associazione sarà per sempre grata per l’ideazione del Premio Guidarello per il giornalismo d’autore, di cui era rimasto Garante e che ha seguito fino all’ultima edizione con spirito partecipe e costruttivo".

Continua Confindustria: "Il riconoscimento negli anni è cresciuto restando allo stesso tempo saldo sul territorio, anche grazie al suo incessante contributo, alla sua energia e al suo entusiasmo: così continuerà ad essere in onore della sua memoria".