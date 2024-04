"We are all ‘Wonder’. Siamo tutti meraviglie"

Noi ragazzi di 2^E della media ‘Alighieri’ di Lido Adriano, dopo aver visto il film ‘Wonder’, abbiamo intrapreso un percorso di riflessioni che ci ha portato a svolgere una lettura multilingue affrontando temi che riguardano la diversità, la cattiveria, la gentilezza, la meraviglia e l’unicità. Abbiamo tradotto questi concetti in italiano, inglese, tedesco, spagnolo e in romagnolo.

Nella frenesia della vita moderna è facile perdersi nei dettagli e dimenticare di apprezzare meraviglie che ci circondano; tuttavia ciascun giorno offre un mondo di scoperte e nuove conoscenze. È in questo contesto che riflettiamo sull’ importanza della meraviglia, della diversità, dell’unicità, pilastri fondamentali per la crescita personale e per la costruzione di una buona e giusta società.

Purtroppo, nel corso della vita, ci si imbatte anche nella cattiveria nei confronti di chi è considerato diverso. Questa può assumere molte forme, dall’intimidazione alla discriminazione, e può avere conseguenze devastanti su chi subisce. Chi decide cos’è normale e cos’è diverso?

Ci sono momenti in cui ognuno è costretto a indossare una maschera o un casco come auto difesa per fronteggiare le cattiverie altrui. Siamo tutti uguali ma unici e ognuno di noi ha doti che ci caratterizzano. Allo stesso tempo se si ha un’opinione diversa dalla massa non deve essere considerata colpa e non bisogna usare la diversità per giudicare gli altri. Spesso ci sentiamo soli e disorientati come se fossimo in una giungla, dove vale la legge del più forte.

È grazie alla consapevolezza che la diversità è unicità che battiamo la strada dell’educazione al rispetto e alla tolleranza.

Valorizzare le diversità degli altri arricchisce il tessuto sociale costruendo così ponti tra le persone, indipendentemente dalle loro origini o convinzioni. Anche un semplice gesto gentile può illuminare la giornata di qualcuno e creare un effetto a catena di positività. La gentilezza, infatti, è un potentissimo antidoto contro la cattiveria. Alcune volte bisogna lasciar perdere ciò che gli altri dicono, certamente bisogna farsi rispettare per ciò che si è, ma sempre essere gentili. Viviamo in un mondo meraviglioso dove ogni individuo porta con sé una ricchezza di prospettive, esperienze e talenti unici. È la meraviglia il motore che alimenta la mente delle persone dove, ogni nuova, conoscenza è un invito a sorprendersi.

In conclusione meraviglia, diversità, unicità e gentilezza sono elementi chiave da coltivare per costruire una comunità consapevole e unita ed è solo combattendo la cattiveria e praticando la gentilezza e l’inclusione che possiamo sperare di costruire un futuro migliore per tutti.

Classe 2^E

Scuola media ‘Alighieri’

di Lido Adriano

Prof Maria Filannino e Cristian Zampiga