Wings for life world run, si corre per la ricerca

Il 4 maggio arriva per la prima volta a Ravenna Wings for Life World Run, la più grande corsa benefica internazionale. Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca per curare le lesioni al midollo spinale, che possono causare la paralisi. Di qui il motto dell’evento ‘Corri per chi non può’.

"Non è una gara – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – ma una corsa inclusiva. Può partecipare chiunque: dall’atleta che si prefissa un obiettivo, alla persona che passeggia, alle persone in sedia a rotelle. Il bello, poi, è che Wings for Life si svolge in contemporanea in tutto il mondo. Per noi la partenza sarà alle 13, un orario che può sembrare insolito, ma dobbiamo pensare che dall’altra parte del globo stanno correndo insieme a noi. A New York saranno le 3 del mattino, a Tokyo le 20". Il percorso è formato da due giri dell’anello di 7,8 km che dalla Darsena arriva al Parco di Teodorico, passando per via Montecatini. Chi, dopo i due giri, sarà ancora in gara continuerà a correre nella Darsena. Una delle particolarità della Wings for Life, infatti, è che non c’è un traguardo fisso, ma una charter car, una macchina virtuale, che insegue ogni partecipante. "Tramite l’applicazione, dopo 30 minuti dall’inizio, ogni partecipante si vedrà inseguito dall’automobile. La sua corsa ufficiale terminerà quando l’auto virtuale lo raggiungerà, ma chi lo desidera potrà continuare. Prevediamo che la maggior parte delle persone finirà durante i due giri; solo i più allenati continueranno in Darsena", continua Righini. "Essendo la prima volta, crediamo di poter raggiungere i 2500 partecipanti", spiega Righini.

"Siamo onorati di ospitare quest’iniziativa – aggiunge l’assessora Federica del Conte – che ci permette di far conoscere ancora di più la nostra città dal punto di vista sportivo e turistico. Città che lavora sempre di più sul tema dell’inclusività e dell’abbattimento delle barriere architettoniche e che quindi sposa a pieno la missione dell’iniziativa". Il costo dell’iscrizione è di 25 euro, comprensivi del kit con maglietta ufficiale dell’evento e ci si può iscrivere online (https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/locations/ravenna-darsena). In alternativa, il 26 e 27 aprile sarà allestito un banchetto in piazza del Popolo. Le iscrizioni possono essere singole o di squadra. Tra gli ambassador dell’evento, c’è anche l’ultramaratoneta forlivese Lorenzo Lotti che ha creato il team aperto a tutti ‘Sempredicorsa’.

l.b.