Linus legge la Divina Commedia davanti alla tomba di Dante: folla per ascoltarlo

Ravenna, 15 settembre 2023 – Per celebrare il Sommo Poeta oggi, davanti alla sua tomba a Ravenna, c’era molta gente. Tante persone accorse per riascoltare gli eterni versi della Divina Commedia, letti e recitati da Pasquale Di Molfetta ovvero Linus, direttore artistico di Radio Deejay e direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo Gedi.

Un appuntamento dal titolo ‘L’ora che volge il disìo’ – la lettura perpetua della Commedia realizzata da Zona Dantesca, RavennAntica e Istituzione Biblioteca Classense – per confrontarsi con le terzine dantesche (grazie anche alla collaborazione fra Prospettiva Dante e Comune di Ravenna) e ricordare il Poeta all’interno della XII Edizione del Festival Dantesco, che si tiene a Ravenna dal 13 al 17 settembre 2023.

8 foto L'evento in occasione della XII edizione del Festival dantesco

Un momento di grande rievocazione, come tutti quelli che hanno come protagonisti i versi di Dante, riletti e commentati in una location celebre e significativa come quella della tomba, dove i resti del Sommo riposano fin dal 1321.

A Linus viene anche assegnato Premio Dante-Ravenna, in quanto ha spesso dimostrato particolare attenzione ai problemi della lingua italiana e, in alcune occasioni, alla figura di Dante; dopo tutto, sul suo profilo Instagram si presenta con un’immagine dove il suo volto sostituisce quello del Poeta nella celeberrima rappresentazione ad opera di Botticelli.