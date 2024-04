L’OraSì batte Roseto e continua la sua corsa

Ravenna, 13 gennaio 2018 - L’OraSì prosegue la sua corsa salendo per una giornata almeno al terzo posto della classifica con 22 punti. La vittoria su Roseto è tanto lampante quanto rotonda nei numeri con i giallorossi che sfiorano anche i 100 punti (FOTO). Tutti a referto gli uomini del roster con le belle prove di Masciadri e dei soliti americani. In netta ripresa anche Sgorbati.

Masciadri mette subito la strada in discesa con 8 punti che valgono l’iniziale +10 (22-12) ai quali prova a rispondere Carlino in uno dei rari momenti in cui riesce a sfuggire alla marcatura predisposta per lui da Martino. Le sue triple portano Roseto a -5 (25-20) ma la circolazione di palla dei giallorossi è piuttosto efficace e trova in Chiumenti, Rice e Grant validi finalizzatori. Con i loro punti l’OraSì si stacca di nuovo e va a +17 (42-25), ma una nuova reazione Sharks restituisce un po’ di pepe all’incontro. Sette punti di Carlino e Contento restringono la forbice a 12 punti (48-36) ma la festa è solo rimandata.

Le triple di Masciadri e Montano dopo l’intervallo rispediscono indietro gli abruzzesi (62-44) e Rice arrotonda a +20 (67-47). Nel quarto periodo Roseto prova una reazione con Infante e Contento ma all’OraSì basta tenere alta l’attenzione in difesa per portare a casa i due punti. Potrebbe anche sfondare la quota 100 ma nel finale preferisce non infierire.

Il tabellino

OraSì Ravenna 98 Roseto Sharks 73 ORASI' RAVENNA: Montano 14 (0/1, 4/7), Sgorbati 10 (2/5, 1/1), Giachetti 6 (3/5, 0/1), Chiumenti 9 (4/7), Raschi 5 (1/2 da 3), Esposito 2 (1/2, 0/1), Masciadri 11 (1/2, 3/4), Cinti 3 (1/1 da 3), Vitale 5 (1/2, 1/3), Rice 20 (4/5, 2/6), Grant 13 (6/10, 0/1). All. Martino ROSETO SHARKS: Carlino 13 (1/5, 2/9), Ogide 16 (8/16, 0/3), Lupusor 6 (0/4, 2/3), Contento 14 (0/1, 3/7), Di Bonaventura 4 (1/1), Lusvarghi (0/2), Zampini ne, Casagrande 7 (2/3, 0/2), Marulli 4 (0/2, 1/4), Infante 9 (4/5). All. Di Paolantonio. Arbitri: Pierantozzi, Salustri, Martellosio Note - Parziali: 25-14, 48-36, 71-53. T2: Ra 22/39, Ro 16/39. T3: Ra 13/27, Ro 8/28. TL: Ra 15/18, Ro 17/24 Spettatori: 2.300