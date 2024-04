Udine-OraSì 80-79, il primo ko arriva all'overtime

Ravenna, 15 ottobre 2017 - L'OraSì cade per la prima volta in questo campionato al Pala Carnera di Udine per 80-79 dopo un tempo supplementare. Sempre a inseguire, la formazione giallorossa recupera da un passivo che era diventato anche di 20 punti e costruisce, minuto dopo minuto, una grande rimonta, trascinata da un Motano in stato di grazia. Nel tempo supplementare si trova anche con la palla in mano per vincerla, ma il ferro sputa l'iniziativa di Giachetti, comunque bravo a prendersi la responsabilità più pesante.

Primo quarto nel segno di Dykes. L'americano in maglia udinese segna 8 punti e, salvo l'iniziale 2-5, l'OraSì resta sempre indietro. La Gsa trova un paio di canestri anche dal giovane Diop, ma il gioco da 3 punti del solito Dykes vale il +7 (16-9).La forbice si allarga a cavallo dei primi due quarti in coincidenza con l'entrata di Pellegrino che mette nel sacco 5 punti in fila per il +10. Vantaggio che diventa di 16 lunghezze, 32-16, con la tripla di Veideman. La difesa giallorossa è in affanno e in attacco non va meglio. Il primo canestro del secondo quarto è di Giachetti, pescato bene da Raschi, dopo 4'30", ma l'inerzia è in mano udinese. Sei le triple dei friulani nel secondo periodo: le ultime due, entrambe di Pinton, condannano l'OraSì al -17 del 20' (43-26) in un quarto da 22-10 per i padroni di casa.

L'OraSì prova a registrare la difesa dopo l'intervallo e per Udine arriva effettivamente una fase difficile che coincide col migliore momento dei giallorossi. Montano, Masciadri e Rice provano a suonare la carica. Quest'ultimo però non capitalizza un antisportivo di Dykes facendo 0/2 dalla lunetta. Ravenna risale comunque a -11 (52-41), tuttavia il buon momento si esaurisce in fretta, la difesa udinese alza la pressione e per i giallorossi si fa complicato costruire tiri efficaci. Raspino e Ferrari riportano la Gsa a +15 al 30' (60-45).

Nel quarto periodo Ravenna butta il cuore oltre l'ostacolo: pressione a tutto campo e lotta a rimbalzo. I giallorossi contestano tutti i rimbalzi dei lunghi udinesi e in attacco si affidano all'estro di Montano il quale si incarica di prendere tutti i tiri più complicati, anche fuori ritmo. Al 38' proprio Montano mette a segno la sua terza tripla in fila, che vale il 64-61. Subito Dykes rimette due possessi tra le due squadre (66-61) e nell'ultimo minuto di gioco c'è grande bagarre.

Rice in penetrazione fa 66-63 a 35" dalla sirena. Il divario di 3 punti resiste fino a 13" dal termine, ma il possesso del pareggio viene gestito da Montano che lo mette da par suo, 68-68 e si va all'overtime.

Udine si aggrappa al talento di Dykes, ma l'inerzia è tutta giallorossa nell'overtime. Ravenna sorpassa con Rice e Montano dopo avere inseguito per 41 minuti, ma le squadre arrivano punto a punto fino al concitato finale. Giachetti firma il 74-77, poi Grant il 77-79, ma in entrambe le occasioni Benevelli, l'uomo più inatteso risponde con due triple che valgono il +1 Udine (80-79). La palla del sorpasso è di Giachetti, ma la penetrazione dell'ex playmaker della nazionale va a infrangersi sul ferro e a vincere è Udine.

Il tabellino

Gsa Udine 80 OraSì Ravenna 79 GSA UDINE: Ferrari 4 (2/2), Pinton 6 (0/1, 2/3), Mortellaro 6 (3/6), Benevelli 6 (2/4 da 3), Raspino 10 (3/4, 1/5), Veideman 15 (4/6, 1/4), Pellegrino 7 (2/3, 1/4), Dykes 20 (7/18, 1/5), Nobile 2 (1/1), Chiti ne, Diop 4 (2/3, 0/1). All. Lardo. ORASì RAVENNA: Raschi 2 (0/3, 0/1), Masciadri 10 (2/5, 2/3), Grant 9 (3/5), Giachetti 8 (4/10, 0/2), Chiumenti 7 ( 2/9), Montano 26 (2/6, 6/9), Vitale (0/1), Esposito ne, Sgorbati (0/3), Rice 17 (5/10, 2/6). All. Martino. Arbitri: Brindisi, Marson, Note - Parziali: 21-16, 43-26, 60-45, 68-68. T2: Ud 24/44, Ra 18/52, T3: Ud 8/26, Ra 10/21. Tl: Ud 8/10, Ra 13/20