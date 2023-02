Si blocca il passaggio a livello, traffico in tilt tra Brescello e Parma

Traffico in tilt a Sorbolo Levante

Brescello (Reggio Emilia), 7 febbraio 2023 - Un inizio di giornata da incubo, quello vissuto da numerosi automobilisti e camionisti, oltre a lavoratori e studenti pendolari, a causa di un guasto al passaggio a livello a Sorbolo Levante di Brescello, con le sbarre chiuse che hanno bloccato il traffico stradale per quasi un’ora. Pare che problemi legati al freddo abbiano provocato l’avaria tecnica, con il traffico sull’ex Statale della Cisa completamente bloccato nell’ora di punta. Numerosi pure gli studenti bloccati in piazza a Sorbolo in attesa del bus e altri in attesa del treno alla stazione. Il sindaco di Brescello, Elena Benassi, ha verificato personalmente la situazione, contestando l’ennesimo disagio che si verifica non solo al traffico ferroviario ma anche a quello stradale, coinvolgendo migliaia di persone che si recano a scuola o al lavoro. Il sindaco si rivolge alla Regione Emilia-Romagna, segnalando come l’investimento nell’elettrificazione della linea e nei nuovi mezzi elettrici rischia di non essere sufficiente. Propone soluzioni per sopprimere i passaggi a livello e chiede lo sblocco della concessione autostradale ad Autobrennero per poter finalmente completare la strada Cispadana fino a Parma, che fungerebbe da viabilità alternativa e sgraverebbe l’ex Statale 62 del suo traffico, in particolare quello pesante.