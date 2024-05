A Castellarano si cambia. Lodi Rizzini nuovo trainer

Siamo soltanto a inizio maggio, la stagione per le società impegnate nelle fasi finali dei campionati non è ancora finita, ma c’è chi ha già messo le mani sulla prossima stagione.

E’ il caso del Castellarano, per quanto riguarda la Promozione: la società azulgrana ha ufficializzato che il nuovo allenatore sarà Paolo Lodi Rizzini, che dopo quattro stagioni ha lasciato il Baiso/Secchia. "Venire qui per me significa tanto: il Castellarano ha storia e blasone". Queste le prime parole in azulgrana per Lodi Rizzini, che ha aggiunto: "Sono molto curioso ed entusiasta di lavorare qui, voglio mettermi alla prova".

Contestualmente la società ha salutato Massimo Bardelli, che ha guidato la squadra da novembre in poi.

In ambito mister, e sempre in Promozione, c’è un altro annuncio ufficiale. Lorenzo Baroni rimarrà in sella allo Sporting Scandiano, e la prossima sarà la quarta annata per lui in rossoblù.

Nella stagione che sta per concludersi, lo ricordiamo, lo Sporting ha alzato al cielo la Coppa Italia di Promozione "Minetti". Nel comunicato della società si legge anche. "Il mister ha ricevuto offerte ben più allettanti, ma è rimasto con noi e pensiamo che questo significhi che lui abbia trovato da noi un ambiente che si sposa bene col suo modo di fare calcio nei dilettanti". La Vianese, fresca di storica promozione in Eccellenza, ha confermato due importanti figure dirigenziali per la prossima stagione: il direttore generale Alberto Montecchi e il direttore sportivo Matteo Bimbi.

Ha poi ingaggiato Vittorio Bondi come nuovo diesse della Juniores regionale. Bondi è storico dirigente dello Sporting Chiozza, ex Reggio Calcio, l’anno scorso all’Arcetana.