A passeggio con Laura Pazzaglia. Ascoltando Michela Murgia

Riprendono con la primavera le passeggiate con gli autori condotte da Laura Pazzaglia col coordinamento artistico di Maria A. Listur. A partire da domani, ogni mercoledì alle 18.30, si terranno in centro le nuove narrazioni itineranti, stavolta dedicate a Michela Murgia, Grazia Deledda e Alice Munro, alternate a Italo Calvino, Silvio D’Arzo e a Gianni Rodari. La narratrice-guida accompagnerà un piccolo equipaggio di spettatori in un percorso che mira a far rivivere la città grazie all’ascolto di pagine scelte dalle opere degli autori, al ritmo di una lenta e attenta passeggiata. Ciascun partecipante sarà provvisto di auricolari per ascoltare biografia e letture, evocazioni sonore, memoria storica, fortuna critica. Domani alle 18.30 davanti all’riosto, prima narrazione dedicata a Michela Murgia: parola politica e poetica nella voce della scrittrice e attivista di recente scomparsa, in dialogo coi luoghi della storia delle donne reggiane. A seguire, fino al 5 giugno, Calvino (il 24 aprile, da piazza Fontanesi), Silvio D’Arzo (8 maggio, portici del Valli), Grazia Deledda (15 maggio, piazza San Domenico), di nuovo Murgia (22 maggio, Ariosto), e poi Gianni Rodari (29 maggio, anagrafe di via Toschi), per finire con Alice Munro, Nobel per la Letteratura ’13 (5 giugno, retro del Valli). Possibilità di aperitivo finale. Durata: 75’. Offerta a contribuzione libera e responsabile. Prenotazione obbligatoria.

Lara Maria Ferrari