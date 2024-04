"I sentieri di Matilde come nuove tendenze"

"Leghiamo il viaggio all’esperienza dei luoghi, mettendo al centro, come eccellenza delle nostre terre, lo stile di vita, le relazioni, i prodotti locali, il paesaggio. Può essere questa la chiave di volta di un nuovo turismo per Reggio Emilia, che guardi un orizzonte più ampio rispetto alla città per valorizzare le sue vere eccellenze. Sosteniamo la nuova tendenza a vivere il viaggio a piedi nei sentieri, ad esempio attraverso la via Matildica del volto santo, che collega Mantova a Lucca passando sul nostro territorio, legata a un personaggio, Matilde di Canossa, che ha ampia risonanza internazionale".