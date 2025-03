A Puianello serve una dottoressa. Indetto un concorso pubblico

Cercasi farmacista per la Comunale di Puianello: tempo fino alle ore 12 del 20 aprile per presentare domanda per il posto vacante. L’Unione Colline Matildiche ha infatti indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un "Funzionario farmacista" da assegnare alla farmacia comunale di via Andreani a Quattro Castella. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di requisiti generali e specifici tra cui la laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche o titoli equipollenti, l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista, la disponibilità immediata all’iscrizione nell’Albo dei Farmacisti.

Il programma d’esame prevede una prova scritta sugli argomenti oggetto della selezione e un successivo colloquio per approfondire le conoscenze del candidato.