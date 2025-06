Rdf Sammartinese batte Jolly Tnc Verona e conquista la promozione in Serie A

L’Rdf Sammartinese supera 5-3 lo scontro diretto valido per la penultima giornata di Serie A2 contro la Jolly Tnc Verona e conquista il primo posto matematico, salendo nel massimo campionato. Un risultato ottenuto dopo una stagione super, con un ruolino di 12 vittorie e 5 pareggi in 17 incontri: lo scontro diretto con gli scaligeri, che all’andata avevano imposto il 4-4 agli uomini di Andrea Minelli, inizia con una vittoria per parte nella terna, con Mussini, Truzzi e Antonini che si aggiudicano 8-2 la prima sfida per poi cedere 8-3 nella seconda contro Signorini, Manghi e Scicchitano. Nell’individuale Patregnani cede 8-4 il primo set con Bassi, per poi aggiudicarsi 8-2 il secondo e mantenere la contesa in parità; l’equilibrio si rompe nelle coppie, con Mussini e Truzzi, il primo sostituito da Selogna nella seconda tornata, che piegano 8-4, 8-3 Maghi e Signorini, prima di una vittoria per parte tra Patregnani-Campanelli e Bassi-Scicchitano che è solo l’anticamera della festa dei padroni di casa, seguiti anche dal sindaco Paolo Fuccio. Nel prossimo weekend, sempre in casa, chiusura contro i marchigiani della San Cristoforo.