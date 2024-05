A una settimana dall’incidente le esequie di Raffaele Landi

Dopo aver ricevuto il nulla osta da parte del magistrato, sono stati i fissati i funerali di Raffaele Landi, 69 anni (foto) l’ imprenditore agricolo morto tragicamente la mattina del Primo Maggio. Le esequie sono state affidate alle Onoranze Reverberi, dove è stata allestita presso la sede di via Terezin la camera ardente, aperta oggi (martedì 7 maggio) dalle ore 8,30 alle 18,30 con orario continuato.

Landi, persona molto nota e benvoluta sia Gavassa che in tutto il settore agricolo, lascia la moglie Luisa Cracco, i figli Fabio e Maurizio, la nuora Teresa, il nipotino Gabriele. I funerali si svolgeranno a distanza di una settimana dall’incidente stradale, quando di primo mattino, Landi a bordo del suo trattore si scontrava con una cisterna in giro per la raccolta del latte, lungo via Gobellino.

I funerali di Raffaele si svolgeranno domani mattina (mercoledì 8 maggio ) alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Gavassa, celebrati dal parroco don Luciano Pirondini. Al termine della funzione religiosa, si proseguirà per il locale cimitero.

gi.fi.