Aceto balsamico nell’Unesco, via alla petizione in tutta Reggio

Avviata la raccolta firme necessaria per candidare l’aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio nel patrimonio dell’Unesco. Da oggi e fino al 12 di febbraio è attiva la petizione, con il sostegno e la collaborazione del Comune che mette a disposizione diverse sedi messe a disposizione quali biblioteche (Panizzi e decentrate nei quartieri), centri sociali, mercato del contadino di piazza Fontanesi (in questo caso il banco di raccolta firme sarà aperto sabato 11 febbraio), sede Iat di via Farini, dove saranno presenti gli appositi moduli di sottoscrizione.

"Dopo il recente riconoscimento di Denominazione comunale di origine (DeCO) al cappelletto reggiano e l’avvio del percorso di attribuzione Igp all’Erbazzone – sottolinea l’assessora a commercio e attività produttive Mariafrancesca Sidoli - anche la tradizione del Balsamico vuol farsi sentire in maniera ancor più forte e chiara. Tanti i luoghi in città messi a disposizione per la raccolta firme, affinché i reggiani possano contribuire al successo di un’iniziativa che conferirà ulteriore lustro a una delle nostre eccellenze più preziose. Ringrazio il comitato promotore per averci creduto. Ora tocca anche a noi cittadini contribuire con la nostra firma a rendere possibile il riconoscimento".

Ecco dove firmare: Biblioteca Panizzi da lunedì a sabato dalle 9 alle 19; Biblioteca Ospizio: mattino di martedì, giovedì, sabato 9-12.30; pomeriggio da lunedì a venerdì dalle ore 14.40 alle 19; Biblioteca Rosta Nuova: mattino di mercoledì, venerdì e sabato 9-12.30; pomeriggio da lunedì a venerdì dalle 14.40 alle 19; Biblioteca San Pellegrino- Marco Gerra: mattino di martedì, giovedì e sabato 9-12.30; pomeriggio da lunedì a venerdì 14.40-19; Biblioteca Santa Croce: mattino di mercoledì, venerdì e sabato 9-12.30; pomeriggio da lunedì a venerdì 14.40-19; - Biblioteca delle Arti: martedì e venerdì 9-18, sabato 9-13. Centro sociale Buco Magico: da lunedì a domenica 7.30-24; Centro sociale Gattaglio: da lunedì a venerdì 7.30-23.30; sabato e domenica 7.30-20. - Centro sociale Orologio da lunedì a domenica 14-18.30 e 20.15-23. Centro sociale Orti: da lunedì a domenica 9-12 e 14-19.30. Mercato del Contadino, piazza Fontanesi: sabato 11 febbraio 8-13; Iat di via Farini martedì-sabato 9-14.