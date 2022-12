Addio 2022, il ’vecchione’ torna a bruciare in piazza

Siamo ormai alle porte del veglione di San Silvestro e dei festeggiamenti di Capodanno, ma a Castelnovo Sotto si brucia il "vecchione" con uno sguardo già rivolto al carnevale. Il 31 dicembre in piazza a Castelnovo si festeggia, come tradizione, con il rogo del vecchione, la grande opera in cartapesta che viene bruciata come simbolico addio all’anno che se ne va. Dopo due anni di stop forzato, quest’anno l’appuntamento viene confermato, in piazza IV Novembre, per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023, sperando possa essere molto migliore dei dodici mesi che stanno ormai per concludersi. Anche in questa edizione l’appuntamento viene proposto dall’associazione Al Castlein – la stessa che organizza il notissimo carnevale in paese – con la consueta formula: ritrovo a partire dal tardo pomeriggio, alle 18 verrà dato fuoco al gigantesco fantoccio in cartapesta per poi iniziare festeggiamenti e gli scambi di auturi.

"Il rogo – spiega Marco Mattioli, presidente dell’associazione – ricorda una tradizione delle nostre campagne, con il vecchione che rappresenta l’anno vecchio, che viene scaramanticamente bruciato come per volersi disfare dalle sue brutture, ma sempre nella speranza che l’anno seguente possa essere migliore. Viste le temperature, che si prevedono rigide, alle persone presenti in piazza viene offerta una tazza di cioccolata calda e una fetta di panettone".

Il falò viene solitamente preceduto da un lancio di palloncini con messaggi augurali che possono arrivare anche a molti chilometri di distanza. Intanto, già da settimane si sta lavorando intensamente nei capannoni di via Prati Landi per l’allestimento dei grandi carri e delle mascherate, in vista delle prossime sfilate carnevalesche, già fissate per il secondo mese dell’anno, con esordio il 5 febbraio per concludersi nel pomeriggio del 26 febbraio.

Il Veglione di San Silvestro si svolge anche a Castellarano, con il Capodanno in piazza XX Luglio a partire dalle 22,30 con degustazione di panettone, spumante e vin brulé, intrattenimenti vari, fuochi d’artificio.

A Marola di Carpineti, invece, il ritrovo è verso la mezzanotte in piazza Giovanni da Marola, con brindisi, vin brulé, panettone, bruciatura dell’anno vecchio per un evento organizzato da Comune e Pro loco.

A Ramiseto dalle 21,30 è in programma "Capodanno sui pattini", cioccolata calda, vin brulé, frittelle di castagne alla pista da pattinaggio in piazza Baisi, fino agli attesi fuochi d’artificio alla mezzanotte per festeggiare in compagnia l’arrivo del nuovo anno.

Antonio Lecci