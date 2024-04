Addio a Davide Manfredini. Aveva solo 43 anni: calcio in lutto: "Eri l’anima della nostra comunità"

Piange la comunità di Baiso per la perdita di Davide Manfredini, di soli 43 anni. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Francesca, la figlia Maria Vittoria, la mamma Rossana, il papà Giancarlo, la sorella Giorgia con Ivan, Rebecca e Riccardo, i parenti e tanti amici. Manfredini, un ragioniere che lavorava in banca, particolarmente attento alla comunità di Baiso, era un punto di riferimento per i giovani, soprattutto nello sport: se n’è andato lasciando sgomento e incredulità. Molti sapevano che stava combattendo contro una grave malattia, affrontata sempre con dignità e coraggio al punto che nessuno osava pensare a una sua sconfitta, come purtroppo è avvenuto. Direttore della società sportiva di Baiso, è sempre stato considerato un vincente da giocatori e amici del calcio. Negli ultimi 10 anni ha preso il ‘Baiso’ in terza categoria e, con il suo amico Roberto Panciroli, l’ha portato in Promozione. Impegno e professionalità, valori trasmessi ai giovani della squadra (e non solo) che sapranno portare avanti in memoria di un grande sportivo e trascinatore quale era Davide. "Quando abbiamo vinto la finale per la Promozione nel Modenese – afferma l’amico e coetaneo Panciroli –, ci siamo abbracciati commossi come due bambini. Questo è il più bel ricordo che ho di Davide, per il resto abbiamo fatto la vita insieme fin da ragazzini, insieme abbiamo giocato con il Baiso anche nel torneo della Montagna e quando abbiamo smesso di giocare ci siamo occupati a livello dirigenziale del Baiso con successo". Profondamente addolorato anche il sindaco Fabrizio Corti, che da Manfredini ha ricevuto ampia e generosa collaborazione per un decennio (due mandati). Corti ieri mattina ha subito fatto visita alla famiglia di Davide così duramente colpita, ha detto anche a nome della società sportiva: "Davide lascia un vuoto nella nostra comunità difficilmente colmabile sia nell’ambito dello sport che della vita sociale, sempre presente in tutte le iniziative con grande spirito di collaborazione e professionalità. Ho avuto modo di apprezzare, in ogni occasione, le sue doti collaborative ineguagliabili, il suo grande spirito del fare, mai fermo". "Non riesco. Non riesco a immaginare quei luoghi - il campo sportivo, il forno, il bar, le nostre feste - quei luoghi in cui si fa comunità senza poter incrociare il tuo sorriso contagioso, la tua energia e quella tua voglia di fare che coinvolgeva tutti – il post che Corti gli ha dedicato –. Non riesco ad immaginarlo e il cuore mio e di tutti si riempie di dolore. So che da lassù proteggerai la tua famiglia, la tua piccolina e tutti noi. Un enorme abbraccio, Davide".

"Troppo, troppo, troppo presto. Difficile oggi trovare le parole e la forza per scrivere qualcosa perché il dolore che ci attanaglia è veramente indescrivibile – la nota dell’Asd Baiso Secchia –, ma è doveroso farlo per quello che ci lasci non solo a livello sportivo ma soprattutto a livello umano. Eri l’anima e la guida di un’intera comunità, sarà una grandissima perdita per tutti noi. In questi mesi di lontananza volevi essere aggiornato sul tuo ‘Baiso’, nonostante tu stessi lottando per una partita molto più impegnativa. Di certo cercheremo con tutte le nostre forze di onorare al meglio ciò che è stato costruito con passione assieme a te. L’abbraccio più grosso va a tutti i familiari, in particolare a Francesca e a Maria Vittoria. Grazie per quello che hai fatto per tutti noi". I funerali oggi alle 15 partendo dall’abitazione di via San Lorenzo per giungere alla chiesa di Baiso. Sarà presente la squadra di calcio del ‘Baiso’ in divisa. Ieri è stata rinviata la gara San Felice-Baiso Secchia. I famigliari ringraziano medici, infermieri e operatori del Core di Reggio e dell’Os.Co. di Scandiano. Non fiori ma offerte al Core di Reggio.

