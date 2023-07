Addio a Olga Sircu, 55 anni: "L'angelo delle mascherine" a Guastalla

Addio a Olga, "l’angelo delle mascherine". A soli 55 anni di età, vinta da una malattia, all’ospedale di Guastalla è deceduta Olga Sircu, di origine moldava ma da quasi vent’anni abitante in Italia, a Guastalla, dove aveva svolto a lungo l’attività di badante. Era diventata molto popolare tre anni fa, quando durante il lockdown aveva realizzato in modo artigianale migliaia di mascherine protettive, regalate a medici, amici,cittadini che si erano rivolti a lei per avere il dispositivo di protezione che in quel periodo era introvabile. Non potendo avere contatti diretti con le persone, riceveva le richieste via social, per poi regalare le mascherine, "lanciate" in sacchetti dalla finestra di casa. Persone di diverse nazionalità avevano beneficiato della generosità di Olga, che in breve tempo era diventata "angelo delle mascherine", realizzate con stoffa e macchina da cucire. Lascia i figli Sergiu e Ana, la sorella Liudmila, Ivan e la famiglia Favella. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono stamattina alle 10 alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla.