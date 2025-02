Addio a Parisi, vittima del rogo in casa a Poviglio

Poviglio (Reggio Emilia), 3 febbraio 2025 - Si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Poviglio i funerali di Domenico Giuseppe Parisi, il pensionato di 89 anni, ex operatore edile, vittima dell’incendio divampato 15 giorni fa nella sua abitazione, in via Romana a Poviglio, quasi certamente per un rogo partito da un problema alla stufa, al piano terra. I familiari e i conoscenti hanno preso parte all’addio al pensionato, dopo che sabato è stato finalmente concesso il nulla osta della magistratura per poter fissare i funerali, partiti nel primo pomeriggio dalla casa funeraria della Croce verde, a Reggio, per raggiungere la chiesa povigliese, dove il parroco, don Alberto Nicelli, ha presieduto il rito religioso, a cui ha preso parte anche il sindaco Filippo Ferrari, portando il cordoglio della comunità locale ai familiari di Parisi. I tempi per completare gli accertamenti, eseguiti da vigili del fuoco e carabinieri, si sono allungati anche per consentire il recupero di tutte le parti del corpo, devastato dall’incendio. Nei giorni scorsi è stata ascoltata dai carabinieri la moglie del pensionato, unica persona presente in casa al momento dell’incendio. Dopo la funzione religiosa il feretro è stato trasferito al cimitero locale. Parisi lascia la moglie Mariantonia, i figli Filippo e Cristina, il nipote Davide, il fratello Antonino, la sorella Anna e altri parenti.