Addio a Riccarda. Gestì a lungo la trattoria

Profondo cordoglio a Novellara per la scomparsa di Riccarda Morellini, stroncata da una malattia a 77 anni. Era conosciuta per la lunga attività svolta alla trattoria di Cognento, a Campagnola, per la preparazione della pasta fresca. Cinque anni fa aveva dovuto affrontare il grave lutto per la morte del figlio, Gian Paolo ’Papo’ Bolondi, campione sportivo di salto con l’asta, vittima di un incidente in moto. Riccarda lascia il marito Giovanni, i figli Pier Luigi e Silvia, nipoti e altri parenti. I funerali domani alle 15,15 nella chiesa di Santo Stefano a Novellara.