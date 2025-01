Addio al notaio. Beppe Vino, oggi i funerali

Si svolgeranno oggi pomeriggio i funerali del notaio Giuseppe Vino, deceduto domenica all’età di 74 anni. Era stato ricoverato in ospedale a causa di un malore. Ha operato per tanti anni come notaio in città, ma anche a Casalgrande, Villa Minozzo e Castelnovo Sotto. Era molto conosciuto. Vino lascia la moglie Luisa, la figlia Anna, il genero Vittorio, i nipoti Lavinia e Giulio, la cognata Elena. La funzione religiosa funebre sarà celebrata oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di S. Agostino. La camera ardente è allestita alla casa funeraria Reverberi. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia dello storico notaio, membro del Lions Club.

Anche l’avvocato Giuseppe Pagliani (consigliere provinciale e comunale a Scandiano) ha espresso il proprio dolore per la morte di Vino. "Sono ancora sconvolto dalla notizia della scomparsa del notaio Giuseppe Vino – dice Pagliani –. Ricordo prima di tutto un grande amico, un professionista di enormi capacità e valore che ha lavorato con noi e anche venendo a svolgere gli atti in studio per oltre 15 anni direttamente nella nostra sede di Arceto. A lui mi legava, oltre che un’amicizia profonda, una comune visione della vita e una condivisione del pensiero liberale". Pagliani ricorda che recentemente aveva incontrato Vino "per gli auguri di buon anno ripromettendoci di tornare presto a pranzo insieme come avevamo fatto circa due mesi fa e continuare così a parlare e confrontarci sui tanti temi".

m. b.