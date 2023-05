Addio al soldato Martin Adler Salvò tre bimbi durante la guerra

Di quella incredibile foto che aveva riannodato in un istante 77 anni di vita separati da un Oceano è rimasta solo Mafalda Naldi. Se ne sono andati i fratelli Bruno e Giulia l’anno scorso; se n’era andato Matteo Incerti il 14 agosto 2022; e ieri, se n’è andato anche Martin Adler, il soldato Adler, l’uomo che nel 2021 (a 97 anni compiuti) si era sobbarcato un volo sull’Atlantico per incontrare proprio quei tre ‘ragazzini’ che aveva accudito nel 1944 in pieno conflitto bellico. "Marty è deceduto serenamente circondato dalla famiglia. Per favore pregate per mia mamma Elaine. Abbiamo il cuore spezzato" le parole affidate ai social di Rachelle Shelley Adler Donley, la figlia del soldato Adler, che collegano direttamente la Florida (dove viveva) con il nostro territorio. Perché a raccontare quella splendida favola era stato proprio Matteo Incerti, giornalista reggiano ed ex collaboratore di Carlino Reggio, scomparso a 51 anni in Canada per un malore, che nel 2021 aveva messo assieme il puzzle tramutandolo nel libro ‘I bambini del soldato Martin’. Ricordate la storia? Adler sbarcò in Italia per combattere i nazifascisti, e assieme al compagno d’armi John Bronsky (morto nel 2011) entrò in un’abitazione dell’Appennino bolognese, più precisamente nei dintorni di Monterenzio, dove avvenne il famoso incontro.

I tre bambini, Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi sbucarono da una cesta, all’improvviso. Martin in quella occasione rischiò di sparargli – collegando il trambusto iniziale alla presenza di soldati tedeschi – ma si fermò appena in tempo. Fu in quell’occasione che Adler, dopo aver lasciato un po’ di cioccolata ai fratelli, decise di farsi immortalare nella famosa foto scattata da Bronsky, lui che di istantanee era appassionato. Le rispettive vite li avevano poi divisi, prima che Martin, partendo proprio da quella foto e con l’aiuto della figlia, esprimesse il desiderio di rivedere i tre bambini. E grazie alla mediazione di Matteo Incerti il grande momento era arrivato il 23 agosto 2021, quando Adler incontrò proprio i fratelli Naldi (ormai ultraottantenni) al ‘Marconi’ di Bologna: "Sono felice, ho atteso tutta la vita questo momento", aveva detto in quella occasione, scattando proprio quella foto ‘aggiornata’ di 77 anni. Una storia che si era ultimata con un libro scritto assieme al giornalista reggiano su quella incredibile favola. Quasi come se avesse definitivamente chiuso il cerchio. Che forse ora lo porterà a rivedere due di quei fratelli assieme a Matteo Incerti.

ste. c.