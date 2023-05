Addio all’ex consigliere comunale Ligabue

Addio a Emore Ligabue, ex consigliere comunale a Scandiano e da sempre impegnato al fianco dell’amministrazione comunale in molte attività. Aveva 72 anni e si è spento domenica sera all’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di Montericco. Originario di Castellarano, viveva a Scandiano. Nel passato aveva ricoperto l’incarico di consigliere comunale. Era stato attivo per il Partito Democratico ed era disponibile come organizzatore e volontario per le feste del Pd. Aveva gestito un’officina meccanica a Pratissolo per lavorazioni industriali per ceramiche. In seguito aveva operato, in Italia e all’estero, come tecnico commerciale nel settore ceramico.

"Emore in pensione si dedicava ai suoi hobby – dice la moglie Silvana Botti, ex insegnante all’asilo nido Leoni e scuola d’infanzia Gianni Rodari –. Aveva collaborato con la Provincia per la caccia di selezione e aveva operato per l’Urca (Unione regionale cacciatori dell’Appennino) come capo distretto degli ungulati. È stato consigliere dell’Atc Re3 collina (ambito territoriale caccia), membro fondatore Arci caccia di Reggio e guardia venatoria. Organizzava mostre dei trofei di ungulati a Scandiano".

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. "Perdiamo un’anima della nostra comunità che ha fatto di impegno sociale, attivismo e volontariato i tratti distintivi che lo hanno reso noto e apprezzato a Scandiano e non solo – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. Il suo ricordo rimarrà indelebile nelle attività che ha svolto con grande passione, dai gemellaggi alle fiere fino alle feste di partito di cui era un militante operoso e orgoglioso".

Anche l’assessore regionale Alessio Mammi ha ricordato il 72enne: "Sono profondamente addolorato dalla scomparsa dell’amico Emore. Una grande perdita per Scandiano e per il mondo venatorio a cui ha dedicato tanto impegno e passione. Una persona vera, un volontario instancabile con cui ho condiviso anni di attività politica e al servizio della comunità. Una persona da cui ho imparato tanto e che ha trasmesso a tanti di noi un forte attaccamento alle istituzioni e ai valori fondanti della Costituzione".

Emore Ligabue lascia la moglie Silvana e i figli Valerio ed Elena. I funerali domani partendo alle 9 dall’Hospice di Montericco per la chiesa grande di Scandiano e in seguito al cimitero di Rondinara.

Matteo Barca