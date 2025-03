Addio all’odontotecnico Pellicelli

Vasto cordoglio per la scomparsa di Vainer Pellicelli, vinto a 75 anni da una malattia, pare legata a mesotelioma, una patologia che risulta molto diffusa tra le cause di decesso anche negli ultimi tempi. Pellicelli era molto conosciuto in tutto il Reggiano per l’attività di odontotecnico, svolta per parecchi anni.

I funerali si sono svolti ieri pomeriggio dall’abitazione di via Nenni a Cadelbosco Sopra per l’altro domicilio, in via Ponte Forca a Villa Seta, per poi proseguire dopo una breve sosta verso il cimitero di Cadelbosco Sotto.

Lascia i figli Jessica e Vincenzo, il genero Cristian, la nuora Ada, i nipoti Daniel, Julia, Gabriel, Nicole, la sorella Ivanna, la compagna Simonetta, altri parenti. Molti i messaggi di cordoglio arrivati ai familiari di Vainer Pellicelli. Numerosi anche amici e conoscenti che ieri pomeriggio hanno voluto dargli l’ultimo saluto.