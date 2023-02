Aereo sparito, le ricerche proseguono

Il quinto giorno di ricerca dell’aereo da turismo partito dal campovolo sabato scorso, con il pilota Ivan Montanari, si chiude senza novità.. La straordinaria mobilitazione di mezzi civili e militari, dagli elicotteri alle squadre attrezzate via terra, è stato un continuo movimento che ha controllato ogni piega del crinale dell’Appennino reggiano, ma soprattutto modenese da dove sono pervenute maggiori segnalazioni al campo base; alla fine, però, l’aereo non si trova.

Considerata la situazione dell’alto Appennino, completamente innevato con profondi dirupi non facili da esplorare, anche ieri sera verso il tramonto al rientro delle squadre, è stato fatto un summit per decidere con la Prefettura di Modena il da farsi. La decisione maturata è quella di fare un altro tentativo oggi con un dispositivo di ricerca che sarà dispiegato per proseguire le operazioni secondo i piani predisposti.

L’area delle ricerche , definita attraverso tutte le informazioni pervenute al campo base e quelle rilevate dalle telefoniche e con le indicazioni di diversi testimoni, va a tracciare un’area molto ampia di un territorio scoscese e rupestre.

Molta attenzione e perizia ai soccorritori a terra nella ricognizione di elementi atti ad individuare tracce del velivolo.

Gli spostamenti, oltre che con mezzi tradizionali, fuoristrada e motoslitte, vengono effettuati anche con gli elicotteri che permettono di sbarcare le squadre di ricerca in prossimità delle aree assegnate. I droni operano in supporto per raggiungere ed esplorare le aree inaccessibili da altri mezzi. Con la Tas (fotografia applicata al soccorso) vengono gestite le squadre trasferendo su mappe digitali i percorsi e le aree battute con apposite rilevazioni.

La ricerca dell’aereo scomparso, pilotato da Ivan Montanari, sta utilizzando mezzi di ogni genere, anche di elevata tecnologia scientifica, ma purtroppo non ha ancora portato al risultato sperato.

Settimo Baisi