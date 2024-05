Al Binario 49 le ’storie di musica’ di Elisa e Zak

Proseguono gli appuntamenti di "Raccontami una storia", stasera alle 21 al Binario 49 di via Turri, a Reggio, per una rassegna che vuole narrare storie attraverso diversi mezzi espressivi, tra cui musica, parole, video, immagini e perfino fumetti. L’evento di stasera si intitola "Storie di musica", con protagonisti Elisa Aramonte e Zak Hinegk. Un brano musicale nasce dal testo o dalla musica? L’intreccio tra parole e pentagramma spiegato da un duo con voce e chitarra, che vede in scena una cantante e un musicista già affermati dal punto di vista professionale, con numerosi concerti alle spalle e una notevole esperienza nel mondo delle sette note.