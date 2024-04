’Al Cavallino Bianco’ in scena all’Asioli. Dialoghi arguti e musiche immortali con la compagnia di Corrado Abbati Al teatro Asioli di Correggio, la celebre commedia musicale "Al Cavallino Bianco" di Ralph Benatzky, diretta da Corrado Abbati, offre dialoghi arguti, musiche immortali e coreografie coinvolgenti in una nuova produzione del 2023. Un'esperienza di allegria per tutte le età.