Al Circolo tennis Albinea lo ’Spritz Padel Misto’ diventa una grande happening

Sta prendendo sempre più piede anche in Italia, e ormai è una realtà ad ogni latitudine. Parliamo del padel, che è protagonista di un boom che coinvolge anche la nostra provincia. Per esempio grande successo nello scorso weekend presso il circolo tennis di Albinea per il torneo sociale "Spritz Padel Misto". Un momento di grande aggregazione, all’insegna dello sport e del divertimento con una formula innovativa che ha coinvolto tante persone tra soci, corsisti e amici. Il torneo "Open" Expert, con ottimo livello in campo quanto fuori, ha visto uscire vittoriosa la coppia Zampogna-Filippi che, proprio all’ultimo respiro, è riuscita ad avere la meglio sul duo Arseni-Marani W. Tantissima partecipazione anche per il torneo "Basic", con ben sedici coppie in gara (era sold out già da giorni). Spicca in questo misto il successo nella finalissima, terminata soltanto alle ore 21, della coppia Salsi-Fontana, vittoriosa sul duo Azzali/Mossina. Menzione d’onore per Predelli/Ficarelli e Marici/Chiesa che hanno vinto gli altri gironi, con altre coppie che si sono distinte come Prandi/Conte, Gasparini/Davoli, Menozzi/Guidi, Franchini/Donini e Tarasconi/Losi. Grande la partecipazione di pubblico al circolo di Albinea: in tanti si sono distinti sia per le doti sportive che per la simpatia. Nato nel 1969 ad Acapulco, in Messico, il padel, come detto in apertura, è sempre più popolare in Italia. In Sud America è amato, vedi l’Argentina; in Europa ha trovato terreno fertile in Spagna, ma ormai è una realtà anche nel Belpaese.