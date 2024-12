"Al Convitto Corso serve un adeguato servizio di ristoro"

Un’interrogazione in consiglio comunale a Correggio sulla ristorazione con panini e distribuzione automatica di cibo, che risulta scaduto da tempo e non ancora rinnovato al Convitto Corso. L’intervento è del consigliere comunale Maria Francesca Pugliese (Si può fare, in foto): "È incredibile che i ragazzi debbano subire il disservizio e che questa scuola, negli ultimi anni rivalutata grazie al lavoro del dirigente, di insegnanti e genitori, venga costantemente dimenticata".

"Occorre ripristinare un adeguato servizio di ristoro per studenti e personale scolastico, per fornire un equilibrato momento di pausa, soprattutto agli studenti impegnati anche in lezioni pomeridiane. Gli enti competenti devono occuparsi rapidamente della questione" aggiunge. Pugliese ha chiesto pure notizie sul progetto della ristrutturazione del piano della scuola non ancora interessato dai lavori, pare a causa di un esaurimento dei fondi economici stanziati per il post terremoto, segnalando pure la previsione di un numero insufficiente di servizi igienici.