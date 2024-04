Al fondo la maggioranza di Visionnaire

Forel, società guidata da Marco Bizzarri (foto) e Mario Gardini in qualità di advisory company di Faro Alternative Investments Sicav, ha annunciato di avere siglato un accordo per conto del fondo Faro per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Visionnaire, il marchio italiano di interior design di meta-lusso. La quota di maggioranza era precedentemente detenuta da Apheon. Fondato dalla famiglia Cavalli e con sede a Bologna dal 1959, il marchio Visionnaire è diventato negli ultimi due decenni sinonimo di lusso, innovazione e artigianato sartoriale italiano. Sotto la guida della famiglia dei co-fondatori Leopoldo Cavalli ed Eleonore Cavalli, che ricoprono rispettivamente il ruolo di amministratore delegato e direttore creativo, Visionnaire si è affermata come leader nel segmento più alto del mercato del lusso. Presente in oltre 55 Paesi, Visionnaire ha una forte presenza internazionale: 25 negozi monomarca, negozi multimarca e collaborazioni con 150 architetti e interior designer d’élite in tutto il mondo.