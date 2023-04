Al Fuori Orario è in programma una ’Pasqua Lgtb+’

Una serata di musica alternativa, con una ’Pasqua Lgtb+’, oggi dalle 22 al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico. This Agio Events e Snei Up (foto) sono i protagonisti dell’evento "Heartbreack-In loving memory", una notte all’insegna dell’amore, "ma non come ve lo aspettate". Una serata in collaborazione tra varie realtà locali Lgbt+, insieme alle ragazze di Snei Up, band femminile emiliana, che più volte si è esibita anche sulla scena reggiana, che per l’occasione presenta il nuovo album in italiano, decretando ogni forma dell’amore, sviluppato in tutte le sue forme e colori.

Dalle 22 il live show della band femminile con i brani in anteprima del nuovo album, con una tracklist che affronta l’amore in ogni forma, ma sempre con l’ironia che contraddistingue il gruppo. A seguire la musica proposta dal dj Mirko Brancato, con l’atmosfera arricchita da show performer, ritmi, colori e animazioni. Le Snai Up sono una rock band che propone sonorità che puntano ad unire le graffianti chitarre distorte con le melodie che tutti vorrebbrto cantare in macchina durante un bel viaggio. Il gruppo è attivo ormai da una decina d’anni, calcando i palchi italiani anche con artisti internazionali.

a.le.