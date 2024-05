Al Pedrazzoli di Fabbrico ’Le intellettuali’ di Moliere

Nuova serata della rassegna "Rivoluzione!", oggi alle 20,30 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico, per l’organizzazione a cura della scuola di NoveTeatro (tel. 331-6626784). In scena gli attori del Laboratorio Magenta con la loro versione de "Le intellettuali" di Moliere. Venerdì ci si sposta al teatro di Novellara con il Laboratorio Giallo ne "Il capriccio del dottor Oss" diretto da Maria Teresa Curti, l’11 maggio il Laboratorio Cobaldo con "Mistero in carrozza". Il 12 maggio il Laboratorio Blu con "Le fisiche", il 16 maggio la Bottega dei Classici con "Siamo tutti buffoni", il 19 maggio la Bottega delle Note con "Piccole nozze di piccoli borghesi".