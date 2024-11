Al Rosebud si ride in dialetto con la commedia di Antonio Guidetti

Commedia dialettale, stasera alle 21 al cinema teatro Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza dove va in scena "Mo che Angel" di Antonio Guidetti, proposto nell’ambito degli eventi per i 45 anni di attività teatrale dello stesso Guidetti, che nella rappresentazione veste i panni di Alvise. Con lui Marzia Melloni, Cristina Cavalca, Tiziana Patacini, Maurizio Bondavalli e Giordana Dal Muto. Tutti abbiamo un angelo custode che ci protegge e ci consiglia per il nostro bene. Non poteva fare eccezione Alvise, protagonista della storia, il quale si trova però alle prese con un angelo custode un po’ particolare. Attorno al racconto ruotano anche altri individui stravaganti: la Bice che pulisce in men che non si dice, la vedova, lo sfortunato messo comunale, un garzone da fornaio, fino a Cosimo, fratello di Alvise, che riappare dopo essere scomparso trent’anni prima…