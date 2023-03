Al Rosebud "Velluto blu" Serata col cinema d’autore

Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza, a Reggio, la rassegna "Il cinema ritrovato" propone il film "Velluto blu", diretto nel 1986 dal David Lynch (nella foto l’interprete Isabella Rossellini). La provincia statunitense, come congelata agli anni Cinquanta, contiene indicibili perversioni e altrettante innocenze. I due mondi si guardano e non chiudono mai gli occhi davanti all’orrore. "Velluto blu" rappresenta un saggio sugli Usa in forma di incubo senza logica.

• Stasera alle 20,30 alla sala civica della Polveriera, in piazzale Oscar Romero a Reggio, proseguono gli incontri rivolti a famiglie, educatori, insegnanti, istruttori sportivi e associazioni del territorio da febbraio a maggio per ragionare sull’impatto sociale dello sport. L’incontro di oggi è sul tema "L’importanza delle Life Skills nella professione dell’educatore, con particolare riferimento all’attività sportiva", a cura di Uisp Reggio Emilia. Mentre l’8 maggio gli incontri si concludono con "Come imparare a riconoscere e contrastare gli atteggiamenti discriminatori all’interno dei gruppi giovanili" a cura di Mondinsieme.

• Oggi alle 17,30 alla sala Di Vittorio della Camera del lavoro-Cgil di via Roma, in città, proseguono gli incontri su "Le radici sociali culturali della democrazia autoritaria", dedicati alla donna. Si parla della retorica della "patria come velamento della disuguaglianze sociali", con l’intervento di Domenico Gallo, magistrato, già presidente di sezione della Corte di Cassazione.

• Stasera alle 21 l’associazione Archeosofica di Reggio, nella sede di via Campo Marzio, propone un incontro sul linguaggio dei sogni, con studio e riflessioni sul mondo onirico e sulle possibilità esplorative dell’inconscio. Due gli incontri – stasera e il 3 aprile – su questa tema sempre molto affascinante.

a.le.