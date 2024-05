Al terminal dei bus con la droga nello zaino: nei guai un 17enne

È stato trovato in possesso di quasi trenta grammi di droga, diviso in due pezzi, mentre con alcuni amici coetanei si trovava al terminal degli autobus a Rio Saliceto. La presenza di quel gruppo di adolescenti, insieme ad alcune segnalazioni di movimenti sospetti arrivati dai cittadini, ha portato una pattuglia dei carabinieri di Campagnola ad effettuare un accertamento. Alla richiesta sull’eventuale possesso di droga, uno dei ragazzi, di 17 anni e abitante nel Reggiano, ha spontaneamente estratto da sul zainetto la sostanza stupefacente. Inoltre, la successiva ispezione sullo smartphone del ragazzo ha permesso ai carabinieri di acquisire elementi sulla presunta illecita attività di compravendita di droga. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato denunciato al Tribunale dei minori di Bologna, con il sequestro della droga e del telefonino. L’episodio si è verificato sabato scorso, poco dopo le 18. La Procura presso il Tribunale per i minorenni ha già convalidato il sequestro della droga e del telefonino. Da chiarire ora il reale giro di presunto spaccio per cui il giovane è indagato. Non si esclude che possa trattarsi di uno dei punti di riferimento per il traffico di droga nella zona, che coinvolge anche ragazzi giovanissimi, consumatori di hashish, marijuana e non solo, ritrovandosi spesso in parchi e altri luoghi pubblici.