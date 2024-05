Albanese presenta il suo ’J’accuse’

Domani alle 17.45, nella sala consiliare del municipio di Bagnolo, Francesca Albanese sarà ospite dei gruppi consiliari del paese, in collegamento online, per presentare il suo libro "J’accuse". Ha lavorato per la difesa dei diritti umani in Medio Oriente, nell’ufficio legale Unrwa e per l’alto commissariato per i Diritti Umani. E dal 2015 è accademica associata alla Georgetown University (Usa). Nel 2022 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite l’ha nominata relatrice speciale sui Territori palestinesi occupati.