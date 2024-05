Alberto Olmi e la carica dei 16: "Se vinciamo il vice sarà Spagni"

Trasparenza totale verso gli elettori: Alberto Olmi, candidato sindaco di ’Quattro Castella Democratica Bene Comune’ per il secondo mandato, martedì sera nel corso dell’affollata cena di autofinanziamento ha presentato non solo i 16 candidati al consiglio comunale, ma tutta la giunta che lavorerà al suo fianco in caso di rielezione. Il vicesindaco sarà il giovane assessore Luca Spagni che "in questi cinque anni ha maturato l’esperienza e affinato le competenze necessarie a ricoprire questo ruolo". Confermati nell’eventuale futura giunta anche gli assessori Sabrina Picchi, Elisa Rinaldini e Danilo Morini. L’unica new entry è Daniela Campani, ex assessore all’ambiente dal 2004 al 2007 e, negli ultimi cinque anni, consigliera con delega alle pari opportunità.

La lista, oltre al Pd, è appoggiata da una ampia coalizione che comprende Italia Viva, +Europa, Partito Socialista, Partito del Sud e Si. Vi sono confluiti anche gli esponenti della sinistra che nel corso della legislatura che sta terminando sono all’opposizione.

Alla serata, ospitata dal centro sociale di Rubbianino, hanno partecipato oltre 200 commensali: tra loro l’assessore regionale Alessio Mammi e la consigliera regionale del Pd Ottavia Soncini, che hanno ribadito il loro convinto sostegno a Olmi. "Abbiamo tante cose da portare a termine e altre da iniziare a progettare insieme", ha detto Olmi, ringraziando poi "Ivens Chiesi per il prezioso contributo dato in questi anni con un encomiabile spirito di servizio. Vorrei sottolineare in particolare il suo ruolo nell’accompagnare la nascita del Piano urbanistico generale, strumento che sarà fondamentale nel governare il territorio nei prossimi 50 anni. Il suo posto di vicesindaco sarà preso, in caso di nostra vittoria, da Luca Spagni". I candidati al consiglio comunale di "Quattro Castella Democratica Bene Comune" sono: Serena Braglia; Luisa Colli; Luca Corradini; Lisa Cortesi; Antonio Di Sarno; Giuseppina Diana; Danilo Friggieri; Matteo Friggieri; Maurizio Gambarelli; Jessica Iori; Claudia Marisa Palomino; Antonio Sarno; Monica Sberveglieri; Simone Tagliati; Alessandra Zanni e Simone Zecchetti.

Francesca Chilloni