Alleanza tra la Smeg di Guastalla e l'Avis: Dono e Salute

L’Avis e la ditta Smeg di Guastalla si alleano per dono e salute. La nota impresa di elettrodomestici ha accolto l’invito dell’Avis locale per una campagna promozionale per sensibilizzare al tema della donazione, per aumentare il numero di donatori, garantire la continuità della raccolta e riuscire a far fronte ai bisogni crescenti del sistema sanitario, compreso quello reggiano. Dopo una fase informativa generale, i dipendenti hanno avuto la possibilità di aderire, come volontari, alla giornata dei controlli necessari a valutare l’idoneità alla donazione. Nelle scorse settimane si sono avuti i primi incontri nella nuova e attrezzata infermeria dell’azienda. Un’occasione per un controllo approfondito della propria salute. Vista la buona adesione iniziale, sono fissate altre giornate informative e di approfondimento.