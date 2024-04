Anche Bonvicini corre per il bis

Sono tre gli assessori uscenti della Giunta Comunale di Reggio Emilia che si candidano alle elezioni amministrative di giugno. Oltre a Lanfranco De Franco (capolista nelle fila del Pd) e Annalisa Rabitti, anche lei in corsa con i dem, c’è anche l’attuale assessore alle Politiche per la sostenibilità Carlotta Bonvicini.

Sarà capolista insieme al portavoce provinciale di Possibile Alessandro Miglioli della lista Verdi-Possibile che sostiene il candidato a sindaco Marco Massari. In questa sono candidati anche il consigliere comunale di Europa Verde Paolo Burani, il portavoce Duilio Cangiari e Ramona Campari, ex componente della segreteria provinciale della Camera del lavoro. "Sosteniamo Massari per vincere al primo turno", dicono Cangiari e Miglioli. Venerdì 19 aprile alle ore 18.30 Europa Verde e Possibile inaugureranno ufficialmente la loro campagna elettorale aprendo una sede condivisa in Via della Croce Bianca 1.