Anche le vetrine in gara per la maglia rosa

Le vetrine di Scandiano si sono tinte di rosa in occasione della tappa del Giro d’Italia che martedì partirà da Scandiano. Grande successo per l’iniziativa promossa nelle scorse settimane e subito apprezzata da tante persone. Non sono mancati palloncini, coccarde, ruote di biciclette, sagome, mappe e luci colorate: "I commercianti della nostra città – spiegano dal Comune – si sono impegnati per creare uno spettacolo unico nelle loro vetrine trasformando bar, negozi e attività in un’esplosione di colore e spirito creativo". I cittadini hanno votato la vetrina preferita e l’immagine che riceverà il maggior numero di like (su Facebook e Instagram Stories) sarà dichiarata vincitrice del concorso. I vincitori saranno premiati lunedì sera durante l’iniziativa ‘Benvenuto Giro’ in programma nella sala Casini del Polo Made, a partire dalle 21. L’amministrazione comunale di Scandiano aveva precedentemente invitato i cittadini ad allestire balconi, finestre, portoni, giardini e vetrine con decorazioni fiori sfondi o a creare prodotti gastronomici per rendere più accogliente e accattivante Scandiano al passaggio della tappa del Giro. Ha così attivato un concorso rivolto a privati e attività commerciali.

Tre sono le categorie del concorso individuate nei mesi scorsi: ‘Dressing di accoglienza’ (rivolto a commercianti e privati per decorare balconi, finestre, portoni e giardini), ‘enogastrononia’ (riservato a commercianti per proporre soluzioni alimentari che richiamino il Giro) e ‘vetrine’ (rivolto ai commercianti chiedendo di decorare le vetrine a tema).

"La risposta – dicono dal Comune – è stata massiccia e in tanti hanno partecipato al concorso e anche chi non ha aderito ha comunque contribuito con qualche richiamo al Giro. Il risultato è una Scandiano rosa e bellissima. I vincitori del concorso, decretati dalla giuria social-popolare, saranno premiati lunedì in sala Casini nella serata di Benvenuto Giro!".

L’evento, con inizio alle 21 al Polo Made, verrà animato da un concerto della Banda Città di Scandiano dopo i saluti da parte del sindaco Matteo Nasciuti. La serata sarà introdotta dalla giornalista Manuela Catellani. Scandiano è quindi pronta per accogliere il Giro. L’amministrazione comunale ha lavorato ad un programma di iniziative collaterali che hanno coinvolto anche le scuole e tutto il mondo dello sport locale perché questi giorni restino impressi nella memoria collettiva come un momento storico per la città.

